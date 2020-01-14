Гвардиола о Кубке лиги: «Я бы предпочел выиграть АПЛ»

Главный тренер Пеп Гвардиола высказался перед финальным матчем Кубка английской лиги с .

Каталонец с «горожанами» стал победителем двух последних розыгрышей турнира.

« не то же самое, что Премьер-лига, и я бы предпочел выиграть АПЛ, но в то же время это хороший турнир.

Я помню первую игру в Престоне, когда на поле вышли Эрик [Гарсия] и Тэйлор [Харвуд-Беллис]. Они играли на победу.

Мне нравится это в моей команде, так происходит постоянно. Нет ни одного соперника, который мог бы сказать, что играл с одной из моих команд – «Манчестер Сити», «Баварией» или «Барселоной», – и мы не пытались победить.

Требуется мужество и храбрость, чтобы пытаться побеждать все время. Иногда нам нужно защищаться больше или использовать длинные забросы, но это только потому, что мы играем против хорошего соперника, а не потому, что так хотим», – сказал Гвардиола.