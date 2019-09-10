Хорхе Вальдано: «Предстоящее класико – гонка хромых»

Бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано поделился мнением о матче 26-го тура с «Барселоной».

«Предстоящее класико – гонка хромых. «Барса» и «Реал» сейчас переживают трудные времена. Возвращение каталонцев [в чемпионате] произошло исключительно из-за . Их плохая форма укрепила позиции «Барсы».

Многие люди после матча с «Манчестер Сити» сказали, что не придут на стадион в воскресенье, чтобы избежать страданий от поражения. Но это класико, все раны будут залечены. В «Реале» много опытных игроков, они играют дома.

провела ужасный матч с «Наполи». Играть с неаполитанцами или с «Сити» – разные вещи. Мы должны детально проанализировать матчи. Думаю, что у «Реала» больше положительных моментов, чем у «Барселоны». С другой стороны, «Барса» выходит после того, как Месси забил четыре гола в одном матче Ла Лиги (5:0 с «Эйбаром» – прим. Sports.ru).

В матче с я ждал действий соперника, ведь «Реал» владел мячом и задавал тон игре. Но когда у «Сити» не было мяча, они никогда не ошибались.

После первого пропущенного мяча «Реал» потерял контроль, это часто происходит. «Сливочные» должны забить первыми в ответном матче, но на данный момент у них проблемы с голами», – сказал Вальдано.

«Реал» примет «Барселону» 1 марта. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.