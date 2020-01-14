Азмун пропустит матч с «Локомотивом» из-за болезни

Нападающий Сердар Азмун пропустит матч 20-го тура Тинькофф РПЛ против .

25-летний форвард не сможет выйти на поле из-за болезни, сообщает Sport24.ru.

Ранее стало известно, что игру из-за травмы также пропустит другой нападающий питерцев .

Азмун в нынешнем сезоне провел в РПЛ 18 матчей и забил семь мячей. Его статистика – здесь.

Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится сегодня, 29 февраля. Начало – в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.