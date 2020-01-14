Роналду о поражении от «Лиона»: «Паники в «Ювентусе» нет. Уверены, что пройдем дальше»

Нападающий «Ювентуса» поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против (первая игра – 0:1).

«Не всегда в матче получается показать то, что отрабатывал на тренировках. После первой игры я не увидел в команде панику, какую-то драму.

В футболе бывают победы и бывают поражения. Но «Юве» прибавляет, и у меня есть уверенность.

То, что произошло в матче с «Лионом», случается в футболе, и мы недовольны игрой. В Лиге чемпионов возможно все, здесь всегда тяжело, но у нас остается ответная игра, и мы уверены, что исправим результат и пройдем дальше», – сказал Роналду.

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