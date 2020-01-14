Гол Фернандеса на 91-й минуте принес ЦСКА ничью с «Уралом» – 1:1

В 20-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Армейцы уступали до 91-й минуты, когда Марио Фернандес сравнял счет.

ЦСКА поднялся на 2-е место с 35 очками, отставая от «Зенита» на 10 баллов. Конкуренты свои матчи в 20-м туре еще не играли.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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