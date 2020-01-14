Гол Фернандеса на 91-й минуте принес ЦСКА ничью с «Уралом» – 1:1

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Sports.ru Марио Фернандес Футбол

В 20-м туре Тинькофф РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (1:1).

Армейцы уступали до 91-й минуты, когда Марио Фернандес сравнял счет.

ЦСКА поднялся на 2-е место с 35 очками, отставая от «Зенита» на 10 баллов. Конкуренты свои матчи в 20-м туре еще не играли.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА – Урал 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 февраля, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 72 Бикфалви, 1:1 – 90 Фернандес.
ЦСКААкинфеев, Карпов, Магнуссон, Васин, Фернандес, Сигурдссон, Обляков (Кучаев, 80), Влашич, Ахметов (Бистрович, 68), Дзагоев (Шкурин, 72), Чалов.
УралГодзюр, Поляков, Вилюш, Кулаков, Золотов, Кухарчик, Димитров (Аугустыняк, 73), Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 79).
Предупреждения:
Поляков (14), Бикфалви (53).

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