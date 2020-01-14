Неймар: «Я большой фанат Джастина Бибера. Могу только представить, через что ему пришлось пройти»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что является большим поклонником творчества канадского музыканта Джастина Бибера.

«Я могу только представлять, через что ему пришлось пройти, учитывая, что в столь юном возрасте он был в центре внимания 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

На мой взгляд, это человек, который большую часть времени хочет быть таким же, как и все.

Я им очень восхищаюсь и являюсь большим фанатом. Он нравится мне как певец, но мы и лично с ним встречались и хорошо поладили.

Он мне очень понравился, и как фанат я его всегда поддерживаю», – сказал Неймар в интервью OTRO.