Мане о Сенегале: «Два года назад больше болели за «МЮ», «Барсу», «Реал». Теперь повсюду фанаты «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Сборная Сенегала по футболу Садьо Мане Футбол

Вингер «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал, какие команды Премьер-лиги поддерживают в его родном Сенегале.

– Сейчас все в Сенегале болеют за «Ливерпуль». Два года назад было не так – было больше фанатов «Манчестер Юнайтед», «Барселоны» и «Реала», но теперь повсюду «Ливерпуль».

Когда «Ливерпуль» играет, это похоже на матч национальной сборной Сенегала, поэтому, если мы выиграем трофей АПЛ, это будет грандиозно.

- С вами там обращаются как с Богом?

– Да, определенно, но они просто рады и горды, что я вышел на такой уровень – сказал Мане.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 79 очков за 27 матчей. «Манчестер Юнайтед» идет пятым, отставая от «красных» на 38 очков.

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