УЕФА из-за коронавируса не планирует менять сроки проведения Евро-2020

УЕФА пока не собирается менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.

« начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения.

Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах

По всему миру подтверждено 83 272 случая заражения коронавирусом. Умерло 2 858 человек. Коронавирус распространился на 53 страны мира.

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