Садьо Мане: «АПЛ – лучшая лига в мире. В каждой игре для победы нужно выкладываться на 100%»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Садьо Мане Футбол

Вингер «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что добиться нынешнего доминирования в АПЛ было нелегко.

«Легко? Ох, хотелось бы [чтобы это было так]. Мы понимаем, что АПЛ – лучшая лига в мире, и в каждой игре нужно выкладываться на 100% для победы.

Мы всегда стараемся делать именно так, и пока получается очень хорошо. Но мы должны продолжать усердно работать, чтобы добиться своих целей.

С самого начала победа в АПЛ была нашей целью. Если мы победим, это будет очень здорово для клуба и болельщиков», – сказал Мане.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 79 очков за 27 матчей. «Манчестер Сити», идущий вторым, отстает на 22 очка.

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья