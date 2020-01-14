Григалава о судействе: «Бывают матчи, когда с Дзюбой даже рядом находиться нельзя»

Защитник тульского «Арсенала» Гия Григалава рассказал об особенностях борьбы с форвардами и влиянии судейства на стиль игры.
– Вы говорили, что вам тяжелее с юркими форвардами, чем с большими. Но последние два года, наверное, никто не составит конкуренцию вашему хорошему знакомому Дзюбе?
– В принципе, уже не так важно – большой или юркий соперник, главное – как ты сам готов. Плюс игра еще зависит от того, как судья дает вести борьбу.
С тем же Дзюбой бывают матчи, когда до него дотрагиваться нельзя, даже рядом находиться. Вот тогда втройне тяжелее (улыбается).
Если же в целом, были соперники, неудобные в плане открываний. Но по манере в чемпионате России многие плюс-минус похожи, – сказал Григалава.