Герман Ткаченко: «На 1-й минуте матча Рамос сказал Смолову: «Привет, амиго, добро пожаловать!»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Сельты» Федора Смолова, рассказал об игре против «Реала», в которой форвард забил гол.
— Насколько меньше Смолов получает в Испании?
— Ненамного, процентов на 30. Но этот вопрос во время переговоров даже не успели с Федей обсудить. Для него главное было поехать, здесь уже нам пришлось поработать.
— Увеличилась ли стоимость Смолова после гола «Реалу» на выезде?
— Даже если говорить про рынки Китая и ОАЭ, то и там главным будет ощущение, которое сложится в мае, когда надо принимать решение.
Гол «Реалу» — прекрасное событие, чтобы обсуждать эту цену, но одного его недостаточно. Нужны еще мячи.
— Интересно, что осталось за кадром в матче с «Реалом»?
— В первую очередь, какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в «Реал», но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.
Кстати, Роберто ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил «Реалу».
А вот другой защитник «Реала» Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Помнит, ведь Федя забивал Испании, – сказал Ткаченко.