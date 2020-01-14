Герман Ткаченко: «На 1-й минуте матча Рамос сказал Смолову: «Привет, амиго, добро пожаловать!»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Сельты» Федора Смолова, рассказал об игре против «Реала», в которой форвард забил гол.

— Насколько меньше Смолов получает в Испании?

— Ненамного, процентов на 30. Но этот вопрос во время переговоров даже не успели с Федей обсудить. Для него главное было поехать, здесь уже нам пришлось поработать.

— Увеличилась ли стоимость Смолова после гола «Реалу» на выезде?

— Даже если говорить про рынки Китая и ОАЭ, то и там главным будет ощущение, которое сложится в мае, когда надо принимать решение.

Гол «Реалу» — прекрасное событие, чтобы обсуждать эту цену, но одного его недостаточно. Нужны еще мячи.

— Интересно, что осталось за кадром в матче с «Реалом»?

— В первую очередь, какое-то сумасшедшее количество просьб, чтобы достать билеты на этот матч. Нам пришлось обращаться не только в «Реал», но и к Роберто Карлосу и даже Нобелю Арустамяну. Так что билетов у нас было достаточно.

Кстати, Роберто ворчал после матча, что, мол, не буду больше доставать вам билеты, злясь на Смолова, что он забил «Реалу».

А вот другой защитник «Реала» Серхио Рамос еще на первой минуте сказал ему: «Привет, амиго! Добро пожаловать в Ла Лигу». Помнит, ведь Федя забивал Испании, – сказал Ткаченко.