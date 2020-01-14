Пеп Гвардиола: «Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше «Реал». Это футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (2:1).

«Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали. Это только первая часть. Если кто и может выйти из такого положения, то именно этот клуб.

Мы пропустили тогда, когда были лучше на поле. Когда лучше был «Реал», мы забили. Это футбол.

Я помню четвертьфинальный матч на несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ.

Что касается травмы Лапорта, то когда игрок пропускает пять месяцев, подобное развитие событий так жестоко.

вошел в игру и сыграл действительно здорово. Я так горжусь. Это первый шаг. Еще ничего не окончено.

Сейчас мы можем насладиться моментом. В воскресенье нас ждет финал Кубка лиги. Мы продолжим выступление в Премьер-лиге и будем готовиться к ответной игре с «Реалом», – сказал Гвардиола.