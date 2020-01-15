Зидан о Лиге чемпионов: «Это «Реал» против «Ман Сити», а не Гвардиола против Зидана»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это будет игра «Реала» против «Манчестер Сити», а не Гвардиолы против Зидана. Это футбольный матч, который публика хочет увидеть.

Это отличное противостояние, и мы счастливы играть в таких матчах. Не знаю, можно ли считать это класико, но это очень хороший матч, это точно.

Мы понимаем уровень соперника, с которым мы столкнемся. «Ман Сити» – очень хорошая команда, и они будут играть в своем стиле. Мы должны провести очень хорошую игру», – сказал Зидан.

«Реал» сыграет против «Манчестер Сити» завтра, 26 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья