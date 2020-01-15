Бэйл, Йович и Винисиус – в заявке «Реала» на матч против «Манчестер Сити»

«Реал» огласил список игроков, которые могут принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
Игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 26 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.