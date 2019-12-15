Ван дер Варт о матче с Россией на Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Варт вспомнил о четвертьфинале с Россией (1:3).

– Павлюченко рассказывал, что однажды напомнил вам о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008. Как отреагировали?

– Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию.

У нас была всего одна плохая игра – против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.

Помню тот вечер: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили.

– В чем еще была лучше наша сборная?

– В ее составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него еще и остались силы на дополнительное время.

Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

– Помните другие случаи, когда вашу фамилию коверкали?

– Да, это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе.

– После того поражения ваша сборная выдала феноменальный отрезок – выиграла все матчи в отборе к ЧМ-2010 и на самом мундиале вплоть до финала.

– Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас, – сказал ван дер Варт.