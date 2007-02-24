Стивен Джеррард: «Клубы не способны играть на уровне «Ливерпуля» без такого футболиста, как Хендерсон»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался о полузащитнике «Ливерпуля» .

«Когда мы тренировались с ними, меня поразили сила и физическая подготовка Джордана.

Некоторые игроки играют лишь за себя, Хендерсон же выполняет грязную работу, выгрызая мячи и пробегая по 12-13 км каждую субботу и среду. Снова и снова. Команды не способны играть на уровне «Ливерпуля» без такого футболиста, как Джордан Хендерсон. Очевидно, он возьмет Премьер-лигу. Джордан уверен в себе, ведь он поднял кубок Лиги чемпионов над головой.

Я не заслуживаю ни капли уважения [касательно его прогресса], он всего добился сам, но я помню беседу с Джорданом в Лос-Анджелесе несколько лет назад. Он не был уверен насчет своего будущего в «Ливерпуле».

Помню, как говорил ему не покидать «Ливерпуль», говорил, что все будет хорошо. Знал, что у него внутри и чего он добьется. Иногда ты просто видишь это», – сказал Джеррард.