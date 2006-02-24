Лотар Маттеус: «Бавария» – явный фаворит. Это уже не тот «Челси» с Лэмпардом, Дрогба, Терри и Баллаком»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с .

«Бавария» – явный фаворит. Это уже не такой сильный «Челси» прошлых лет с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, и Дидье Дрогба.

Это очень молодая команда, которая претерпела изменения. Поэтому я предполагаю, что «Бавария» выйдет в следующую стадию, показав два отличных матча.

Что касается качества, «Бавария» значительно опережает «Челси». В Премьер-лиге «синие» занимают лишь четвертое место, отстают более чем на 30 очков от «Ливерпуля». Нголо Канте также получил травму.

В целом, команда больше не имеет блеска прежних дней», – сказал Маттеус.

«Челси» примет «Баварию» завтра, 25 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.