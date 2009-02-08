Де Брюйне о «Реале»: «Если хочешь выиграть ЛЧ, нужно побеждать лучших»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказался о , с которым «горожане» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Что касается жеребьевки, не думаю, что нам могла бы попасться маленькая команда. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших.

Считаю, это те матчи, в которых ты хочешь играть. Вы хотите играть в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира, Евро и так далее. Очевидно, я не выигрывал Лигу чемпионов. Возможно, подсознательно это то, чего мы хотим больше всего.

Но побеждать хочется везде: в Кубке лиги, Кубке Англии, и даже на тренировках. Независимо от того, с кем играем, мы уважаем соперника. Именно так мы должны поступать в каждой игре. Даже в матче с «Порт Вейлом» в Кубке Англии «Сити» выставил хороший состав, чтобы показать свой настрой на победу. Неважно, с кем мы играем и в каком соревновании. Мы всегда хотим побеждать», – сказал де Брюйне.

«Ман Сити» сыграет с «Реалом» в гостях 26 февраля.