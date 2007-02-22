Капдевила о РПЛ: «Очень хороший уровень, наравне с Испанией и Италией»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Жоан Капдевила рассказал о впечатлениях от просмотра матчей РПЛ.

«У вас очень хороший уровень, наравне с Испанией и Италией у вас самый высокий уровень футбола именно в Европе, не включая Англию. У вас очень страстные болельщики, как у нас в Испании», – заявил Капдевила.

Также бывший защитник «Вильярреала» поделился мнением о выступлении российских команд в еврокубках.

«Я уверен, что все дело в деньгах, если у тебя есть много денег сегодня, то твой клуб находится на вершине. Клубы с большими деньгами ярко показывают себя в еврокубках, деньги открывают возможности победы в крупных турнирах.

У нас много денег есть по сути только у «Барселоны» и «Реала». Во многом влияют доходы от ТВ-прав. Вот в Англии «Лестер» стал чемпионом, клуб без особых бюджетов.

Но в России или Испании чемпионаты все время выигрывают одни и те же команды, три-четыре постоянных претендента, а у остальных нет никаких шансов», – заключил Капдевила.

Маркос Сенна: «Планка на мировой арене повысилась, даже Италия и Нидерланды позади. Обидно, что Россия тоже там»