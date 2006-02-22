Роберт Левандовски: «Я многому научился у Гвардиолы. Если смешать его с Клоппом, получится идеал»

Нападающий «Баварии» вспомнил о совместной работе с главным тренером « Пепом Гвардиолой.

О работе с Гвардиолой

«Когда Пеп приехал в «Баварию», люди думали, что он будет играть без «девятки». Для меня все было так: «Может быть, мне нужно попробовать играть в другом стиле».

Я многому научился у Пепа. Мы много говорили о тактике, и для меня это было чем-то новым. Я понимал, что если смогу играть у Гвардиолы, с его разумом и его идеями о тактике, о нападающих, то это было бы здорово для меня.

В современном футболе очень сложно играть без нападающего. За последние несколько лет я не видел такого».

О Гвардиоле в сравнении с Клоппом

«Они разные тренеры, но если их смешать, получится идеал», – сказал Левандовски.