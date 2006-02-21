Агент Рами: «Переговоры завершены. Теперь Адиль игрок «Сочи»

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника , заявил, что его клиент перешел в «Сочи».

«Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок ФК «Сочи», – сказал Руиз.

Агент также отметил, что контракт будет рассчитан до конца сезона-2019/20.

Сегодня, 21 февраля, француз расторг контракт с по взаимному согласию сторон и стал свободным агентом.

Рами – чемпион мира-2018, он был в составе сборной Франции, но не сыграл ни в одном матче на турнире в России. Француз выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». Статистику Рами можно изучить здесь.