«Ростов» потратит 50 млн рублей на аренду «Ростов-Арены» в течение двух лет

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Стала известна сумма, которую «Ростов» потратит на аренду домашнего стадиона.

Клуб заплатит 50 млн рублей в течение двух лет за аренду «Ростов-Арены», сообщает «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на документы клуба. 

«Оказание услуг на базе спортивного сооружения по участию в организации и проведению: матчей футбольной команды ФК «Ростов» в рамках чемпионата России по футболу среди команд РПЛ, Кубка России по футболу, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, а также приуроченных к матчу предыгровых тренировок – 50 млн рублей», — говорится в документах.

Договор заключен 5 февраля этого года и действителен до 31 декабря 2021 года. В пресс-службе «Ростова» отказались от комментариев.

С 1 января 2020 года «Ростов-Арена» перешел в собственность Ростовской области.

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