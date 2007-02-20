Моуринью стал четвертым тренером, проведшим 150+ матчей в ЛЧ

Теги Карло Анчелотти Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Арсен Венгер Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

Матч с «РБ Лейпциг» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов стал 150-м в турнире для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Португалец стал четвертым тренером, сумевшим достигнуть данной отметки, после Алекса ФергюсонаАрсена Венгера и Карло Анчелотти.

Моуринью выиграл 81 матч ЛЧ из 150. Больше побед в 150 матчах турнира одержал только тренер «Эвертона» (84).

«Тоттенхэм» стал шестой командой Моуринью, которой он руководил в плей-офф Лиги чемпионов, после «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Это наивысший результат в истории совместно с Анчелотти.

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