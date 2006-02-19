«МЮ» может назначить Рангника или Антеру Энрике на пост технического директора

«Манчестер Юнайтед» может учредить должность технического директора клуба, сообщает The Independent.
Манкунианцы ведут переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике, сделка с 51-летним специалистом близка к согласованию.
Однако среди некоторых руководителей «МЮ» популярна кандидатура бывшего тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника, который сейчас занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull.
В «Манчестер Юнайтед» планируют, что технический директор будет принимать участие во всех сферах деятельности клуба. При этом вице-президент команды Эд Вудворд продолжит участвовать в трансферных процессах.