«МЮ» может назначить Рангника или Антеру Энрике на пост технического директора

может учредить должность технического директора клуба, сообщает The Independent.

Манкунианцы ведут переговоры с бывшим спортивным директором «ПСЖ» , сделка с 51-летним специалистом близка к согласованию.

Однако среди некоторых руководителей «МЮ» популярна кандидатура бывшего тренера «РБ Лейпциг» , который сейчас занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull.

В «Манчестер Юнайтед» планируют, что технический директор будет принимать участие во всех сферах деятельности клуба. При этом вице-президент команды продолжит участвовать в трансферных процессах.