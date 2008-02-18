Ротенберг о расширении: «Я на него даже не рассчитываю. «Сочи» будет биться за место в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Сочи Футбол

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

– Ваше мнение о расширении РПЛ?

– Дело в том, что многие команды, которые существуют уже сейчас, финансово справиться не могут. И те, кто играет в ФНЛ, [а потом] поднимаются, не могут финансово себя содержать. Возможно, и не получится найти столько команд.

Мы будем играть, будем биться, чтобы сохранить место в РПЛ, я [на расширение] даже не рассчитываю.

– Главное – финансово состоятельные клубы и лига.

– Да, конечно, – сказал Ротенберг.

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