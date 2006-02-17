Sports.ru открывает вакансию младшего менеджера в коммерческом отделе

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 20 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).

Ты нам подходишь, если:

– Понимаешь или хочешь разобраться, как работает digital-реклама.

– Не боишься рутинных задач.

– Обладаешь аналитическим складом ума.

– Можешь отличить Роналдо от Роналду, а нативную рекламу от «джинсы».

– Умеешь аргументированно отстаивать свою точку зрения не только в комментариях на Sports.ru.

Тебе предстоит:

– Работать с рекламными системами (DFP, AdFox).

– Сопровождать текущие проекты и быстро реагировать на потенциальные или реальные проблемы.

– Общаться с рекламными агентствами.

– Участвовать в брифах с дедлайнами «вчера» и угадывать по первой строчке письма настроение клиента.

Условия:

– Просторный офис в центре Москвы, стол, стул, кипяток.

– Лояльный график работы с возможностью совмещения с учебой.

– Дух стартапа со своевременной «белой» зарплатой и медстраховкой.

– Турниры по FIFA, шахматам и иногда бирпонг.

– Рабочий чатик в телеграме и опытные наставники, которые поделятся своими знаниями.

Выполненное тестовое задание с приложенным резюме присылайте на jobs@sports.ru с темой «Младший менеджер в коммерческий отдел».

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