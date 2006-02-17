Касильяс подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

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Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы.

Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал футболист в твиттере, добавив хештег #IkerCasillas2020.

Выборы президента федерации пройдут в 2020 году. 38-летний голкипер станет соперником нынешнего главы ведомства Луиса Рубиалеса

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