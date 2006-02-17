Касильяс подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.
«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы.
Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал футболист в твиттере, добавив хештег #IkerCasillas2020.
Выборы президента федерации пройдут в 2020 году. 38-летний голкипер станет соперником нынешнего главы ведомства Луиса Рубиалеса
Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m— Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020