Касильяс подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Бывший вратарь и сборной Испании Икер Касильяс объявил, что будет баллотироваться на пост президента .

«Да, я выдвину свою кандидатуру на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, когда начнутся выборы.

Вместе мы поднимем нашу федерацию на вершину лучшего футбола в мире — испанского», – написал футболист в твиттере, добавив хештег #IkerCasillas2020.

Выборы президента федерации пройдут в 2020 году. 38-летний голкипер станет соперником нынешнего главы ведомства Луиса Рубиалеса