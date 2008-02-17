Выдра и Захави попали в шорт-лист «Локо». Их могут арендовать с правом выкупа (Betting Insider)

«Локомотив» продолжает изучать трансферный рынок и хочет усилиться нападающим.

Как сообщает Betting Insider, московский клуб включил в свой шорт-лист нападающего «Бернли» Матея Выдру и форварда «Гуанчжоу Фули» Эрана Захави.

Отмечается, что как по Выдре, так и по Захави обсуждается вариант с арендой в до конца сезона. Также в соглашении могут прописать право выкупа.

Выдра провел за 7 матчей в текущем сезоне АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Захави же забил 29 мячей в 28 матчах чемпионата Китая, а также стал одним из лучших бомбардиров отборочного раунда Евро-2020 в составе сборной Израиля. В квалификации он забил 11 голов и разделил вторую строчку в этом списке с нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Локомотив» делит 3-е место с «Ростовом» и ЦСКА в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 19 туров чемпионата.