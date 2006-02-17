Экс-судья Андухар Оливер о желтой Бэйлу в игре с «Сельтой»: «Крайне грубый, заслуживающий удаления подкат»

Бывший арбитр Хуан Андухар Оливер прокомментировал предупреждение, полученное полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом на 72-й минуте матча с «Сельтой» (2:2) за нарушение правил на Рафинье Алькантаре.

Игру обслуживал главный судья Хавьер Рохас.

«Рохас ошибся, показав валлийцу лишь желтую карточку. Это крайне грубый подкат, заслуживающий удаления. Перспективная атака «Сельты» была сорвана чересчур агрессивным фолом», – сказал Оливер.

фото: Marca, кадр из трансляции.

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