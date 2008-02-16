Люк Шоу: «Арсенал» проводит не лучший сезон, и об этом не упоминают. Когда это «МЮ» – все критикуют»

Защитник Люк Шоу высказался о критике в отношении манкунианцев.

«Мы понимаем, что футболистам нужно быть толстокожими, особенно играя за самый большой клуб мира. Все наблюдают [за нами], каждый хочет покритиковать нас, когда мы проигрываем.

При всем уважении к , – потому что я считаю, что это фантастический клуб, – они проводят не лучший сезон, и об этом нечасто упоминают. Довольно странно, что если это «Юнайтед», то все критикуют.

Мы понимаем, когда мы были не слишком хороши. Мы здесь для того, чтобы вернуть клуб на его место, к завоеванию трофеев и борьбе за титул. Впереди нас ждет много хорошего», – заявил Шоу.

«МЮ» идет на 9-м месте в АПЛ с 35 очками. «Арсенал» занимает 11-е место, набрав 31 очко.