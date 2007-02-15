Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, идут переговоры

и защитник Серхио Рамос ведут переговоры о продлении срока контракта, сообщает Marca.

33-летний испанец хочет, чтобы новое соглашение действовало до 2023 года. «Сливочные» же предпочли бы продлевать срок контракта на один год каждый сезон из-за политика клуба в отношении возрастных игроков.

Рамос хочет продлить контракт, истекающий в 2021 году, чтобы ничего не отвлекало его от подготовки к чемпионату мира в 2022 году.

Ожидается, что стороны придут к соглашению в ближайшие недели.

Рамос в нынешнем сезоне провел 21 матч в Ла Лиге, забив 4 мяча. Его статистику можно найти здесь.