Нагельсманн об отказе «Реалу»: «Там нет времени совершенствоваться. Ты уже должен быть лучшим»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему отказал «Реалу» летом 2018 года.

«Нормально, если тебе звонят из «Реала», ты обдумываешь предложение. Сначала я был удивлен, потом все взвесил, я не чувствовал себя комфортно, если бы решил поехать туда. Я хочу совершенствоваться. Если ты отправляешься в «Реал», у тебя нет времени, чтобы становиться лучше как тренер.

Нет шансов стать лучшим тренером, ты уже должен быть лучшим. Сейчас я не лучший, но могу признать, что хочу стать одним из них в будущем. Если ты отправляешься в «Реал» или «Барселону», фанаты, медиа и руководители не дадут времени развиваться.

Они хотят побед в каждом матче, титулов, трофеев Лиги чемпионов. Если ты не выигрываешь, то не можешь сказать: «Но я все еще молод, я все еще развиваюсь». В футболе не так просто спланировать карьеру, потому что все настолько непредсказуемо.

Главное – делать правильные шаги, а не большие. «Реал», пожалуй, один из самых больших шагов, которые можно предпринять, поэтому я подумал: «Тебе исполняется 31 год, ты идешь в «Реал», а что будет дальше?».

Другое дело, для меня очень важен язык. Мне нравится общаться, я очень экспрессивен с игроками. А я пока не могу говорить по-испански», – сказал Нагельсманн. 

Тест: выберите игрока, наберите больше всего очков и пройдите викторину

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья