Вадим Васильев: «70-80 млн евро за Головина – адекватные деньги, если продолжит прогрессировать»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев оценил, за сколько монегаски смогут продать полузащитника Александра Головина.
– Вы работали над трансфером Александра Головина в «Монако». На ваш взгляд, он прогрессирует во Франции?
– Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый.
Но в команде определенные трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих.
При этом скажу, что уверен – мы еще не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.
– Головин обошелся «Монако» в 30 млн евро. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?
– Его агент говорил о цифрах 70-80 млн евро. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать, – сказал Васильев.
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