Пиоли о пенальти: «Такой же 11-метровый признали ошибкой в игре «Кальяри» – «Брешия». Игрок не видел мяч»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, подводя итоги матча Кубка Италии с (1:1), высказался о судействе Паоло Валери.

«Я сказал своим парням, что они могут покидать поле без сожалений. Могу сказать, что они ни о чем не жалеют. Я очень горжусь их игрой, как и болельщики .

Мы хотели одержать победу, у нас была хорошая возможность сделать это, но это лишь первая игра, и мы постараемся получше выступить в ответной.

Что касается пенальти, то поначалу я был зол, и в первую очередь потому, что незадолго до этого был фол на Ибрагимовиче.

Также я помню, что на старте сезона арбитры показывали повтор момента с пенальти в матче – «Брешия», и тогда он был признан ошибочным, потому что игрок не видел мяч.

Я не вижу, чем тот эпизод отличается от нашего, ведь Калабрия не мог видеть мяч. Альберто Черри (игрок «Кальяри» – прим. Sports.ru) в том моменте подпрыгнул и не мог отрезать себе руку, в прыжке ты используешь руки. Он не мог успеть спрятать ее», – сказал Пиоли.

Фото: кадр из трансляции