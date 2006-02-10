«Ливерпуль» предлагал 35 млн евро за хавбека «Вильярреала» Чуквуэзе. Его отступные – 100 млн

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Вильярреала» Сэмюэлом Чуквуэзе, сообщает France Football.
Английский клуб зимой предлагал за трансфер 20-летнего нигерийца 35 млн евро, но получил отказ.
Испанцы хотят получить за переход игрока всю сумму прописанных в его контракте отступных.
По информации As, сейчас речь идет о 100 млн евро. На третий год его соглашения цена снизится до 80 млн.
Также Чуквуэзе, контракт которого действует до 2023 года, интересен «Челси».
В нынешнем сезоне Ла Лиги футболист провел 22 матча, забив 3 гола и отдав 3 голевых передачи. Его статистику можно найти здесь.