Джордан Пикфорд: «Все ненавидят игроков сборной Англии. С этим нужно жить»

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о давлении, которое оказывается на игроков национальной команды.
«По какой-то причине все тебя ненавидят. Это часть жизни игрока сборной Англии.
Пресса и все остальные, бывшие игроки – посмотрите на Гари Невилла – они просто охотятся за игроками сборной. С этим нужно жить, с этим нужно мириться. Я знаю, на что я способен и я знаю, в чем хорош.
Вспомните, когда Джо Харт был номером один. На него бросались каждую неделю. Нужно держать это подальше от своих мыслей, потому что только ты можешь решить все сам как человек – на поле и тренировках.
Моя главная цель – присматривать за игрой в «Эвертоне». За это берут в сборную Англии. Это забавно, потому что все восхищаются тобой, когда ты в сборной, но когда возвращаешься в клуб – все хотят тебя убить. Я не позволяю этому влиять на меня», – сказал Пикфорд.