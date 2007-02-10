Джордан Пикфорд: «Все ненавидят игроков сборной Англии. С этим нужно жить»

Голкипер и сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о давлении, которое оказывается на игроков национальной команды.

«По какой-то причине все тебя ненавидят. Это часть жизни игрока сборной Англии.

Пресса и все остальные, бывшие игроки – посмотрите на – они просто охотятся за игроками сборной. С этим нужно жить, с этим нужно мириться. Я знаю, на что я способен и я знаю, в чем хорош.

Вспомните, когда был номером один. На него бросались каждую неделю. Нужно держать это подальше от своих мыслей, потому что только ты можешь решить все сам как человек – на поле и тренировках.

Моя главная цель – присматривать за игрой в «Эвертоне». За это берут в сборную Англии. Это забавно, потому что все восхищаются тобой, когда ты в сборной, но когда возвращаешься в клуб – все хотят тебя убить. Я не позволяю этому влиять на меня», – сказал Пикфорд.