Златан о поражении от «Интера»: «Трудно объяснить, что произошло. «Милан» просто бросил играть после перерыва»

Форвард «Милана» высказался о поражении от «Интера» (2:4) в матче Серии А.

«Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и за эти 15 минут мы пропустили два гола.

Мы бросили играть, команда перестала верить, мы перестали давить, недостаточно играли в пас. Все рухнуло после того, как они сравняли счет.

Думаю, что многое зависит от опыта, потому что нужно знать, как контролировать игру при счете 2:0, а не просто выигрывать в конце. Это странно, потому что наш первый тайм был практически идеальным.

Я ждал большего от , и в первом тайме они не выглядели командой, достойной второго места. Но после перерыва все изменилось», – сказал Ибрагимович.

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