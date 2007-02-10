Из сборной России только Ерохин угадал, что «Оскар»-2020 за лучший фильм получат «Паразиты»

Только один футболист сборной России угадал, какой фильм получит главную награду кинопремии «Оскар»-2020.

Лишь полузащитник Александр Ерохин проголосовал за корейский фильм «Паразиты», который и взял четыре награды, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

За «Ford против Ferrari» голосовали Ильзат Ахметов, , Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.

«Джокер» выбрали Владислав Игнатьев, и Вячеслав Караваев.

«Ирландец» посчитали лучшим и Максим Беляев. Артем Дзюба выбрал лучшим фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», – «1917».