Из сборной России только Ерохин угадал, что «Оскар»-2020 за лучший фильм получат «Паразиты»

Только один футболист сборной России угадал, какой фильм получит главную награду кинопремии «Оскар»-2020.
Лишь полузащитник «Зенита» Александр Ерохин проголосовал за корейский фильм «Паразиты», который и взял четыре награды, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.
За «Ford против Ferrari» голосовали Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук.
«Джокер» выбрали Владислав Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев.
«Ирландец» посчитали лучшим Федор Чалов и Максим Беляев. Артем Дзюба выбрал лучшим фильм Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», Николай Комличенко – «1917».