Форвард «Эвертона» Ньяссе отказался уходить в аренду в «Локо». Его не устроили детали контракта

хочет усилить атаку.

В связи с этим московский клуб делал предложение об аренде форварда Умара Ньяссе до конца сезона. Летом у игрока истекает срок действия контракта с «ирисками», и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.

Но Ньяссе, по информации «Чемпионата», не устроили детали контракта, он предпочел остаться в «Эвертоне» и рассматривает варианты в Англии и Турции. Возвращение 29-летнего сенегальца в Россию возможно, но в другой клуб. Не исключается, что «Локомотив» сделает игроку новое предложение.

Ньяссе уже выступал за «Локомотив» в 2014-2015 годах: он провел 42 матча, забил 19 голов и отдал 14 ассистов. В этом сезоне АПЛ на его счету лишь три игры за «Эвертон» и ни одного гола.

Сообщалось, что в шорт-лист «Локомотива» входят восемь нападающих.