Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

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Футболисты «Ливерпуля» получат значительный бонус, если сумеют завоевать титул АПЛ.

Все игроки команды, выступавшие в этом сезоне чемпионата Англии, смогут получить часть от более чем 4 млн фунтов, выделенных для бонуса, сообщает Daily Mail.

Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.

Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.

«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ после 25 туров, оторвавшись от второго места на 22 очка.

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