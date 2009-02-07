Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» получат значительный бонус, если сумеют завоевать титул АПЛ.
Все игроки команды, выступавшие в этом сезоне чемпионата Англии, смогут получить часть от более чем 4 млн фунтов, выделенных для бонуса, сообщает Daily Mail.
Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.
Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ после 25 туров, оторвавшись от второго места на 22 очка.