Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ

Футболисты получат значительный бонус, если сумеют завоевать титул АПЛ.

Все игроки команды, выступавшие в этом сезоне чемпионата Англии, смогут получить часть от более чем 4 млн фунтов, выделенных для бонуса, сообщает Daily Mail.

Доля выплат будет определена по количеству матчей в АПЛ. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов.

Бонус также получит и главный тренер команды .

«Ливерпуль» идет на первом месте в АПЛ после 25 туров, оторвавшись от второго места на 22 очка.