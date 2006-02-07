«Барселона» может вернуть Адаму Траоре из «Вулверхэмптона»

рассматривает возможность возвращения по окончании сезона полузащитника Адамы Траоре из .

Скауты каталонцев неоднократно просматривали 24-летнего испанца в этом сезоне и остались довольны увиденным, сообщает Daily Mail.

В 24 матчах сезона АПЛ Траоре забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Хавбек перешел из «Барсы» в «Астон Виллу» в 2015 году, но после того как спустя год он оказался в «Мидлсбро», сине-гранатовые лишились права обратного выкупа игрока.

Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года. Летом 2018-го «волки» заплатили за него 20 млн евро.

Подробнее статистику футболиста можно найти здесь.

Адама Траоре: «Если «Реал» или «Барса» позвонят, я обязательно подумаю»