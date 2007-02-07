Сетьен о поражении от «Атлетика»: «Все было хорошо, кроме результата»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча с (0:1) в 1/4 финала Кубка Испании.

Об игре

«В каждом году, что я провел в футболе, бывал день, когда ты забиваешь одним ударом, а в другой день не можешь забить с десяти ударов. Я не знаю, вдохновение ли это, уверенность или что-то другое. Есть вещи, которые ни тренеры, ни игроки не могут контролировать, и это одна из них.

Все было хорошо, за исключением результата. Грустно, что мы вылетели, но мне кажется, что мы продвинулись вперед в тех вещах, которые нужно было улучшить. Я отметил много важных моментов, не только результат в сложной игре».

О предупреждении де Йонгу за симуляцию

«Я не видел момент с де Йонгом. Мне сказали, что это был явный фол, но я не буду обсуждать судейские решения», – сказал Сетьен.