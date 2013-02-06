Зидан о вылете из Кубка: «Тяжело пропускать четыре гола дома, но нам не нужно ничего менять»

Главный тренер Зинедин Зидан высказался после поражения в матче 1/4 финала Кубка Испании с (3:4).

«Это футбол. Время от времени дела идут не так, как надо. У нас была сложная игра, мы старались до конца, наша реакция на ситуацию была хорошей. Даже проигрывая 1:4, мы верили в себя.

Остается только поздравить соперника, вот и все. Нужно принять поражение. Мы боролись до конца. «Реал» допустил ошибки в обороне, в первом тайме у нас ничего не получалось. У нас были трудности, а «Сосьедад» играл хорошо.

Мне грустно, да, но это уже прошлое. В воскресенье нам предстоит игра [с «Осасуной»], нужно думать о ней.

Это не худший мой день в качестве тренера «Реала». По игре – нет, но по поражению – да. Тяжело пропускать четыре гола дома, но нам ничего не нужно менять. Надо продолжать то, что мы делаем. Очевидно, что в сезоне бывают тяжелые игры и сложные соперники. «Сосьедад» заслужил победу.

Смысл в том, что нужно двигаться дальше. Мы ничего не будем менять. Это больно, потому что проигрывать не нравится никому. Нам просто нужно принять это.

Что касается отсутствия Каземиро, то он был не готов. Вышли другие игроки, они боролись, и сегодня мы сыграли тем составом, который был доступен», – сказал Зидан.

Прервалась 21-матчевая серия «Реала» без поражений