«Арсенал» хочет подписать двух центральных хавбеков и центрбека до Евро-2020

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«Арсенал» определился с трансферными приоритетами на лето.

По окончании сезона лондонцы планируют приобрести двух центральных полузащитников (box-to-box и атакующего), а также центрального защитника.

При этом «Арсенал» рассчитывает оформить трансферы до начала Евро-2020, поскольку после финального турнира цены за игроков могут подскочить.

По данным Daily Mail, «канониры» следят за 19-летним хавбеком «Фейеноорда» Оркуном Кекчю.

Статистику игрока молодежной сборной Турции можно найти здесь. Примечательно, что ранее Кекчю выступал за юниорскую сборную Нидерландов.

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