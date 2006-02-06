«Арсенал» хочет подписать двух центральных хавбеков и центрбека до Евро-2020

определился с трансферными приоритетами на лето.

По окончании сезона лондонцы планируют приобрести двух центральных полузащитников (box-to-box и атакующего), а также центрального защитника.

При этом «Арсенал» рассчитывает оформить трансферы до начала Евро-2020, поскольку после финального турнира цены за игроков могут подскочить.

По данным Daily Mail, «канониры» следят за 19-летним хавбеком Оркуном Кекчю.

Статистику игрока молодежной сборной Турции можно найти здесь. Примечательно, что ранее Кекчю выступал за юниорскую сборную Нидерландов.