Моуринью о победе над «Саутгемптоном»: «Лучшая команда проиграла, но «Тоттенхэм» это заслужил»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги переигровки 4-го раунда Кубка Англии с (3:2).

«Моя команда действовала на пределе своих возможностей. Для меня это был предел, учитывая то, кто из игроков был доступен на игру, а кто нет. Для них это был предел, потому что два дня назад они выдали потрясающий матч.

Мы мучились. Нам противостояла хорошая команда, она была лучшей на поле, но мы заслужили победу, потому что играли на пределе.

Они выпустили своих лучших игроков, у них был один лишний день отдыха, соперник был свежее.

Я думаю, что неплохо справился, потому что мне пришлось руководить командой, столкнувшейся со столь многими трудностями.

Футболисты оставили на поле свои сердца, сыграли с душой, отдали все силы. За два раунда они провели четыре матча и заслужили праздник.

Я должен быть честен, лучшая команда проиграла сегодня, но моя играла всем сердцем и на пределе своих возможностей.

Учитывая их интенсивность и свежесть, они были гораздо сильнее нас. Мы старались выстроить игру, учитывая тех, кто был доступен.

Соперник хорошо сдерживал нас, но игру изменил , когда мы переключились на четыре защитника», – сказал Моуринью.