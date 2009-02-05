«Я был паршивой овцой. Меня обвиняли во многих вещах». Эриксен об уходе из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, как покинул .

- Есть ли чувство облегчения от того, что закончились все разговоры о вашем будущем и можно начать играть без отвлекающих факторов?

– Да. С лета было много разговоров о том, когда я уйду. В каждой игре были вопросы: «Он уходит? Он не уходит?» Конечно, много людей обсуждали это.

Даже болельщики, которых я встречал на улице, говорили: «Спасибо, до свидания и удачи». Но я все еще был в «Тоттенхэме». Это было немного странно. Хорошо, что я теперь в новом месте и могу начать с чистого листа.

- Вы дали интервью, где заявили, что думаете о новом вызове. Обсуждения продолжались неделями. Это беспокоило или влияло на вас?

– Я бы не сказал, что это повлияло на меня. В Англии, когда ваш контракт подходит к завершению, это похоже на то, что вы должны уйти прямо сейчас.

В итоге я сыграл около 30 матчей, которые были похожи на прощальные игры. «Это может быть его последняя игра» – так говорили постоянно.

Я был готов попробовать что-то новое, но чувствовал, что если ничего не выйдет, я все еще готов играть в «Тоттенхэме». Я не играл по-другому. Но я был в команде и вне ее.

Однако даже если бы у меня был четырехлетний контракт, этот сезон был бы сложным после финала Лиги чемпионов.

- Казалось, в проблемах, с которыми столкнулся «Тоттенхэм», обвиняли вас.

– В этом вся суть. Если у вас завершается контракт, вы будете паршивой овцой. Конечно, я дал интервью. Я был очень честен.

Я чувствовал, что должен быть честным. Не хотел скрываться, как делают многие игроки. Все разные. Я был честен и хотел сказать это вслух.

Меня действительно обвиняли во многих вещах. В том, что я плохой парень. Читал, что я был плохим парнем в раздевалке, и с тех пор, как я сказал, что хочу уйти, мне не было там хорошо.

Честно говоря, любой игрок подумает об уходе, если что-то подвернется, но я был тем парнем, который сказал об этом публично, – сказал Эриксен.

Эриксен был самым важным игроком «Тоттенхэма» Почеттино. Жаль, что все так закончилось