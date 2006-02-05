📧Sports.ru запускает почтовую рассылку «Больше чем спорт». Присоединяйтесь

На Sports.ru появляется новая еженедельная email-рассылка. Она называется «Больше чем спорт» и посвящена спортивным событиям, которые отражают или предвосхищают события из других сфер жизни – политики, культуры, искусства.

Вести ее будет медиадиректор Sports.ru Саша Поливанов, который раньше работал в общественно-политических изданиях («Лента.ру», «Ведомости», «Медуза»).

«Одна из самых моих нелюбимых фраз о спорте – «спорт вне политики». Спорт – настолько большая сфера, что не может быть вне чего-то. Спорт, в каком-то смысле, и есть политика», – говорит автор рассылки.

В рассылке найдется место и тому, как Неймар празднует день рождения, и новым допинговым историям про российских чиновников, и мини-расследованию о том, как новый премьер-министр России стал обладателем Кубка Гагарина.

«Больше чем спорт» будет приходить по пятницам. Чтобы подписаться на рассылку, достаточно оставить email в поле ниже.

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