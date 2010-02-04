Маркович о Балотелли: «Однажды он пропустил тренировку, чтобы встретить собаку в аэропорту»

Бывший вингер Лазар Маркович, ныне выступающий за «Партизан», вспомнил историю про , с которым они вместе выступали за мерсисайдский клуб.

– – самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?

– Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.

– Собаку.

– Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.

– Роджерс был в ярости?

– Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой, – сказал Маркович.