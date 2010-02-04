Маркович о Балотелли: «Однажды он пропустил тренировку, чтобы встретить собаку в аэропорту»

Бывший вингер «Ливерпуля» Лазар Маркович, ныне выступающий за «Партизан», вспомнил историю про Марио Балотелли, с которым они вместе выступали за мерсисайдский клуб.
– Марио Балотелли – самый смешной футболист, которого вы когда-либо встречали?
– Я бы сказал, самый сумасшедший. В хорошем смысле, конечно. Однажды он пропустил тренировку, потому что ему нужно было уехать в аэропорт, чтобы встретить свою собаку.
– Собаку.
– Да, но кто знает, почему он на самом деле пропустил тренировку. В любом случае тренеру он объяснил свое отсутствие именно так.
– Роджерс был в ярости?
– Нет, нет, о чем вы. Для Марио это было нормой, – сказал Маркович.