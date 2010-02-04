Сесар Навас: «Игнашевич – лучший защитник в истории РПЛ»

Бывший защитник «Рубина» и Сесар Навас вспомнил свое выступление в Премьер-лиге.

«Я провел в России почти десять лет карьеры, и это было невероятное время. За годы в Испании мне не удалось обрести такой статус, как после выступлений за «Рубин» и «Ростов».

Чемпионат России в тот период, когда я играл, был на высоком уровне. Было много классных нападающих, против которых было непросто: , Сейду Думбия, Веллитон, Эменике, было сложно сдерживать Артема Дзюбу, на тренировках я играл против – играть против него тоже тяжело.

Лучшим защитником в истории РПЛ считаю представителя ЦСКА Сергея Игнашевича. Когда я приехал в Россию, то он уже был ветераном лиги, но поддерживал самый высокий уровень до самого завершения карьеры.

Он обеспечивал просто шикарный выход из обороны, атлетически очень сильный, умный игрок. Он стабильно играл все эти годы, что я застал его», – написал Навас.