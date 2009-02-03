Рамос и Варан – лучшая связка защитников в Европе в сезоне. «Реал» ни разу не проиграл с ними на поле

«Реал» ни разу не проиграл в текущем сезоне, когда центральные защитники Рафаэль Варан и Серхио Рамос играли вместе в обороне.

«Реал» дважды проиграл в этом сезоне, когда в составе не было кого-то из этих игроков: в матче группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3) на поле не вышел Варан, а в игре Ла Лиги против «Мальорки» (0:1) – Рамос. В обеих этих играх в составе появлялся Эдер Милитао.

Таким образом, со связкой Рамос – Варан «Реал» не проиграл в 23 матчах во всех турнирах. Следом за ними идет связка защитников «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Джо Гомес (20 игр), а третью строчку занимают защитники «ПСЖ» Тиаго Силва и Преснель Кимпембе (17 матчей).

В прошлом сезоне с Вараном и Рамосом в составе «Реал» не пропустил лишь в 11 матчах из 33. Сезон-2014/15 был худшим для них: тогда они провели 25 игр, лишь в пяти из которых «Реал» не пропустил.

Кроме того, Варан и Рамос забили 9 голов на двоих в этом сезоне. Варан отметился 4 мячами, и это его лучший показатель в «Реале» наравне с сезоном-2016/17.

«Реал» пропустил 13 голов в 22 матчах Ла Лиги. Лучший результат клуба в истории